Преимущества

Одноручковый, керамический картридж 47 мм

Click-система - предоставляет функцию контроля температуры горячей воды, увеличение рабочей зоны ручки до 120 градусов, что облегчает контроль температуры в зоне комфорта (34-42 градуса по Цельсию)

Система крепления TopFix - обеспечивает быстрый и легкий монтаж настольного смесителя. Смеситель необходимо поставить в нужное отверстие умывальника, а через отверстие донного клапана притянуть к умывальнику при помощи специального ключа, который дается в комплекте к смесителю.



Аэратор тип "Cascade"

Донный клапан - для запирания донного отверстия в раковине для того, чтобы предотвратить слив воды. Т.е. если Вам необходимо, что бы в раковине была вода и не сливалась определенное время, то Вы при помощи рычага закрываете клапаном отверстие в раковине.

Латунный смеситель для раковины VIDIMA ТОП B2026AA – это удобный и надежный однорычажный смеситель для раковины. Выполненный в традиционном современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: каскадный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка.