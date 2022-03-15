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Смеситель для раковины Vidima Топ B2026AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Vidima Топ B2026AA
    Арт. X169820589
    5.0
    2
    Смеситель для раковины Vidima Топ B2026AA

      Смеситель для раковины Vidima Топ B2026AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820589
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель для раковины VIDIMA ТОП B2026AA  – это удобный и надежный однорычажный смеситель для раковины. Выполненный в традиционном современном стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: каскадный аэратор, керамический картридж, гибкая подводка.

        Преимущества

        • Одноручковый, керамический картридж 47 мм
        • Click-система - предоставляет функцию контроля температуры горячей воды, увеличение рабочей зоны ручки до 120 градусов, что облегчает контроль температуры в зоне комфорта (34-42 градуса по Цельсию)
        • Система крепления TopFix - обеспечивает быстрый и легкий монтаж настольного смесителя. Смеситель необходимо поставить в нужное отверстие умывальника, а через отверстие донного клапана притянуть к умывальнику при помощи специального ключа, который дается в комплекте к смесителю.
        • Аэратор тип "Cascade"
        • Донный клапан - для запирания донного отверстия в раковине для того, чтобы предотвратить слив воды. Т.е. если Вам необходимо, что бы в раковине была вода и не сливалась определенное время, то Вы при помощи рычага закрываете клапаном отверстие в раковине.