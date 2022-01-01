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Стабилизатор STURM PS 9308
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор STURM PS 9308
    Арт. X183121
    Стабилизатор STURM PS 9308

      Стабилизатор STURM PS 9308

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183121

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Защита от перегрева
      		Нет
      Способ установки
      		напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      ЖК-дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Штурм PS9308 - однофазный, с мощностью 6.4 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров,  аудио-техники. Сделан по специальной схеме, позволяющей использовать входное напряжение от 140 до 250 В.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокие технические показатели