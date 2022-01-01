Стабилизатор STURM PS 9308

Преимущества

Надежность

Высокие технические показатели

Стабилизатор напряжения Штурм PS9308 - однофазный, с мощностью 6.4 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров, аудио-техники. Сделан по специальной схеме, позволяющей использовать входное напряжение от 140 до 250 В.