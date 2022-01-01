Стабилизатор STURM PS 9308
Арт. X183121
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Нет
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Способ установки
|напольный
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Защита от перегрузки
|Да
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ЖК-дисплей
|Нет
- Стабилизатор напряжения Штурм PS9308 - однофазный, с мощностью 6.4 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров, аудио-техники. Сделан по специальной схеме, позволяющей использовать входное напряжение от 140 до 250 В.
Преимущества
- Надежность
- Высокие технические показатели