Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 500 Plus S.A.F.

Для обеспечения максимальной жесткости станка и точности работы, поворотная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально-упорными роликовыми подшипниками, с точной заводской регулировкой преднатяга;

Поворот пильной рамы осуществляется вместе с поворотным основанием, что исключает возможность пропила поверхности стола, для облегчения усилия поворота, конструкция смонтирована на упорном подшипнике;

Быстрозажимной механизм и плавная регулировка угла реза по шкале, или, в качестве опции, цифровой дисплей индикации угла поворота;

Массивные тиски для простого, быстрого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный привод с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Станок прост в использовании благодаря эргономическому размещению на поворотном пульте элементов управления (электрических и гидравлических).

Станок построен по классической схеме полуавтомата. Отличается большой жесткостью, позволяющей пилить заготовки, как из простых конструкционных сталей, так и различных нержавеющих сталей и сплавов. Пильная рама имеет разворот в обе стороны в пределах от -60 до +60 градусов. Тиски раздвигаются на 620 мм., что позволяет пилить прямоугольною заготовку с размерами превышающими рабочий просвет подъема пильной рамы. Станок спроектирован для резания крупногабаритных профильных материалов: трубы, уголки, балки, швеллера и т.д. Станок оборудован высокопроизводительным гидроагрегатом. Полный цикл пиления запускается при нажатии одной кнопки – происходит зажим материала, включение вращения пилы и подачи СОЖ, распила, выключения пилы и СОЖ, подъем рамы в исходное настраиваемое положение и разжим тисков. Все это, при наличии управляемой гидравлической подачи, позволяет получить максимальную производительность, особенно при пилении больших серий или пилении труднообрабатываемых материалов сплошного сечения. При переключении в ручной режим, можно управлять всеми функциями станка по отдельности. Благодаря наличию гидростанции, тиски могут регулироваться по усилию прижима. Оба блока, направляющие полотно, оснащены гидравлическим устройством автоматического регулирования подачи в процессе реза, что значительно увеличивает точность реза и стойкость инструмента. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Станок, в базовой комплектации оснащается съемным контейнером для стружки или, опционально, конвейером для сбора стружки. На станке установлена мощная, с отдельным приводом, щетка для снятия стружки с зубьев пилы. Особенности и преимущества: