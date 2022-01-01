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Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
    Арт. stalex_18176
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W

      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18176

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		0.8
      Макс. ширина листового металла, мм
      		2540
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станки серии Stalex BSM – это проходные станки с ручным приводом, имеют жесткую сварную конструкцию, эксцентриковый механизм и направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, сплошной стальной уголок имеет острую геометрию для получения на заготовках малый R при гибки, роликовый отрезной нож входит в стандартную комплектацию, гибочная балка имеет узел настройки прямолинейности. Станок идеально подходит для работы с черной и оцинкованной сталью – 0,7мм (с временным сопротивлением или прочностью в 400МПа) Станок идеально подходит для работы с черной и оцинкованной сталью – 0,8мм (с временным сопротивлением или прочностью в 320МПа) Станок Stalex BSM 2540/0.8 является универсальным для работы с отливами, откосами, доборными элементами кровли, в том числе и для работы с крупногабаритными изделиями - такие как квадратная вентиляция (общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют 170х170 мм (высота х глубина)). Возможность гибки от 0° до 135° – за один гиб, гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке.

        Преимущества

        • Направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, позволяет фиксировать лист с более сильным усилием-прижимом по всей длине станка
        • Эксцентриковый (кривошипный) механизм с ограничителем – позволяет быстро и удобно прижимать заготовки
        • На эксцентрике установлен стопор не позволяющей балке опускаться в верхнем положении и фиксирующий балку в нижнем положении
        • Гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке, угол гиба 150° для полок до 15мм и 135° для полок более 15мм
        • Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла (в стандартной комплектации)
        • Удобное место для размещения роликового ножа, во время гибки листа
        • Рабочие поверхности прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали
        • Стальной сплошной уголок, отвечающий за прижим листа, крепится к прижимной балке через резьбовые соединения
        • Регулировка прижимной балки относительно основной и гибочной балок – фронтальное смещение
        • Регулировка прижимной балки в вертикальной плоскости
        • Регулировка гибочной балки, через узел настройки прямолинейности
        • Регулировка гибочной балки в вертикальной плоскости
        • Разборные стойки для облегчения транспортировки
        • Отверстия для крепления станка к полу