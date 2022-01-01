Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8/W

Преимущества

Направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, позволяет фиксировать лист с более сильным усилием-прижимом по всей длине станка

Эксцентриковый (кривошипный) механизм с ограничителем – позволяет быстро и удобно прижимать заготовки

На эксцентрике установлен стопор не позволяющей балке опускаться в верхнем положении и фиксирующий балку в нижнем положении

Гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке, угол гиба 150° для полок до 15мм и 135° для полок более 15мм

Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла (в стандартной комплектации)

Удобное место для размещения роликового ножа, во время гибки листа

Рабочие поверхности прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали

Стальной сплошной уголок, отвечающий за прижим листа, крепится к прижимной балке через резьбовые соединения

Регулировка прижимной балки относительно основной и гибочной балок – фронтальное смещение

Регулировка прижимной балки в вертикальной плоскости

Регулировка гибочной балки, через узел настройки прямолинейности

Регулировка гибочной балки в вертикальной плоскости

Разборные стойки для облегчения транспортировки

Отверстия для крепления станка к полу

Станки серии Stalex BSM – это проходные станки с ручным приводом, имеют жесткую сварную конструкцию, эксцентриковый механизм и направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, сплошной стальной уголок имеет острую геометрию для получения на заготовках малый R при гибки, роликовый отрезной нож входит в стандартную комплектацию, гибочная балка имеет узел настройки прямолинейности. Станок идеально подходит для работы с черной и оцинкованной сталью – 0,7мм (с временным сопротивлением или прочностью в 400МПа) Станок идеально подходит для работы с черной и оцинкованной сталью – 0,8мм (с временным сопротивлением или прочностью в 320МПа) Станок Stalex BSM 2540/0.8 является универсальным для работы с отливами, откосами, доборными элементами кровли, в том числе и для работы с крупногабаритными изделиями - такие как квадратная вентиляция (общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют 170х170 мм (высота х глубина)). Возможность гибки от 0° до 135° – за один гиб, гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке.