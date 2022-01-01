Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5

Преимущества

Прижимная балка опускается за счёт вертикального винтового механизма

Гибочная балка имеет противовес облегчающий гибку при максимальных толщинах

Надежная сварная конструкция из стали

Станок проходного типа с ручным приводом

Основная (нижняя) балка имеет 2 регулируемые штанги для точной регулировки прогиба

Возможность вертикальной регулировки гибочной балки

Ширина гибочной балки – 45 мм

Высота подъёма прижимной балки – 85-90 мм

Боковой противовес, облегчающий процесс гибки

Ширина основной балки – 32 мм

Ширина уголка – 60 мм

Стальной уголок состоит из 2-х сплошных сегментов

Листогибочный станок ручной Stalex SBWS 1300/1.5 для гибки листового металла с толщиной до 1,5 мм (по оцинкованной углеродистой стали, с временным сопротивлением или прочностью до 320МПа). Надежная стальная конструкция гарантирует долговечность использования оборудования в цеховых условиях: на производстве доборных элементов или иных изделий из листового металла.