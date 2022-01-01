Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
Арт. stalex_18158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.5
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Угол гиба, град.
|135
- Листогибочный станок ручной Stalex SBWS 1300/1.5 для гибки листового металла с толщиной до 1,5 мм (по оцинкованной углеродистой стали, с временным сопротивлением или прочностью до 320МПа). Надежная стальная конструкция гарантирует долговечность использования оборудования в цеховых условиях: на производстве доборных элементов или иных изделий из листового металла.
Преимущества
- Прижимная балка опускается за счёт вертикального винтового механизма
- Гибочная балка имеет противовес облегчающий гибку при максимальных толщинах
- Надежная сварная конструкция из стали
- Станок проходного типа с ручным приводом
- Основная (нижняя) балка имеет 2 регулируемые штанги для точной регулировки прогиба
- Возможность вертикальной регулировки гибочной балки
- Ширина гибочной балки – 45 мм
- Высота подъёма прижимной балки – 85-90 мм
- Боковой противовес, облегчающий процесс гибки
- Ширина основной балки – 32 мм
- Ширина уголка – 60 мм
- Стальной уголок состоит из 2-х сплошных сегментов