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Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
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Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
    Арт. stalex_18158
    Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
    Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
      Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5
      Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5

      Станок листогибочный ручной Stalex SBWS 1300/1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18158

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Листогибочный станок ручной Stalex SBWS 1300/1.5 для гибки листового металла с толщиной до 1,5 мм (по оцинкованной углеродистой стали, с временным сопротивлением или прочностью до 320МПа). Надежная стальная конструкция гарантирует долговечность использования оборудования в цеховых условиях: на производстве доборных элементов или иных изделий из листового металла.

        Преимущества

        • Прижимная балка опускается за счёт вертикального винтового механизма
        • Гибочная балка имеет противовес облегчающий гибку при максимальных толщинах
        • Надежная сварная конструкция из стали
        • Станок проходного типа с ручным приводом
        • Основная (нижняя) балка имеет 2 регулируемые штанги для точной регулировки прогиба
        • Возможность вертикальной регулировки гибочной балки
        • Ширина гибочной балки – 45 мм
        • Высота подъёма прижимной балки – 85-90 мм
        • Боковой противовес, облегчающий процесс гибки
        • Ширина основной балки – 32 мм
        • Ширина уголка – 60 мм
        • Стальной уголок состоит из 2-х сплошных сегментов