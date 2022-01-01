Станок листогибочный ручной Stalex RSM 3000/0.7 мм

Преимущества

Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,75 мм по оцинкованной стали

Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка

Ход прижима – до 130 мм

Эксцентриковый механизм для точного и надёжного прижима верхней прижимной балки

Стол-подставка для поддержки материала (передняя и задняя)

В случае износа на станке детали отвечающей за прижим листа и по которой производится гибка листа – данную деталь можно дополнительно приобрести и заменить собственными силами (Уголок стальной сменный)

Каждый станок настраивается и поставляется с образцом гибки на всю длину станка

Станки от производителя настроены для работы со сталью 0,7 мм

В каждой упаковке вкладывается образец гибки (планка) - сталь толщиной 0,7 мм

При работе с тонким металлом нужно перенастраивать станок (опускать основную планку "стол", опускать гибочную балку согласно инструкции, иначе возможен перегиб в середине листа/станка)

Мощный листогиб Stalex RSM 3000/0.7 без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий.