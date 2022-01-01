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Станок листогибочный ручной Stalex RSM 3000/0.7 мм
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Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex RSM 3000/0.7 мм
    Арт. stalex_19266
    Станок листогибочный ручной Stalex RSM 3000/0.7 мм

      Станок листогибочный ручной Stalex RSM 3000/0.7 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_19266

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		0.7
      Макс. ширина листового металла, мм
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощный листогиб Stalex RSM 3000/0.7 без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий.

        Преимущества

        • Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,75 мм по оцинкованной стали
        • Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка
        • Ход прижима – до 130 мм
        • Эксцентриковый механизм для точного и надёжного прижима верхней прижимной балки
        • Стол-подставка для поддержки материала (передняя и задняя)
        • В случае износа на станке детали отвечающей за прижим листа и по которой производится гибка листа – данную деталь можно дополнительно приобрести и заменить собственными силами (Уголок стальной сменный)
        • Каждый станок настраивается и поставляется с образцом гибки на всю длину станка
        • Станки от производителя настроены для работы со сталью 0,7 мм
        • В каждой упаковке вкладывается образец гибки (планка) - сталь толщиной 0,7 мм
        • При работе с тонким металлом нужно перенастраивать станок (опускать основную планку "стол", опускать гибочную балку согласно инструкции, иначе возможен перегиб в середине листа/станка)