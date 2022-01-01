Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z
Арт. stalex_11208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|610
- Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.
Преимущества
- Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой
- Неограниченная глубина подачи материала
- Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки
- Возможность гибки на 135 градусов
- Боковой противовес, облегчающий процесс гибки
- Отверстия для смазки прижимного механизма
- Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов
- Станок Stalex W1.5x610Z имеет 5 сегментов разных размеров: 27 мм, 50мм, 77мм, 203 мм, 253 мм
- Ширина гибочной балки 13 мм
- Высота подъема прижимной сегментной балки 21 мм
- Плоскость примыкания прижимной сегментной балки 16 мм
- Высота в прижатом состоянии без сегмента 20 мм
- Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия
- Дополнительно к станку возможно приобрести - стойку универсальную для Stalex (арт. 100817)