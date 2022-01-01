Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z

Преимущества

Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой

Неограниченная глубина подачи материала

Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки

Возможность гибки на 135 градусов

Боковой противовес, облегчающий процесс гибки

Отверстия для смазки прижимного механизма

Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов

Станок Stalex W1.5x610Z имеет 5 сегментов разных размеров: 27 мм, 50мм, 77мм, 203 мм, 253 мм

Ширина гибочной балки 13 мм

Высота подъема прижимной сегментной балки 21 мм

Плоскость примыкания прижимной сегментной балки 16 мм

Высота в прижатом состоянии без сегмента 20 мм

Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия

Дополнительно к станку возможно приобрести - стойку универсальную для Stalex (арт. 100817)

Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.