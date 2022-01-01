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Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z
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Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z
    Арт. stalex_11208
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z

      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11208

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		610
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.

        Преимущества

        • Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой
        • Неограниченная глубина подачи материала
        • Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки
        • Возможность гибки на 135 градусов
        • Боковой противовес, облегчающий процесс гибки
        • Отверстия для смазки прижимного механизма
        • Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов
        • Станок Stalex W1.5x610Z имеет 5 сегментов разных размеров: 27 мм, 50мм, 77мм, 203 мм, 253 мм
        • Ширина гибочной балки 13 мм
        • Высота подъема прижимной сегментной балки 21 мм
        • Плоскость примыкания прижимной сегментной балки 16 мм
        • Высота в прижатом состоянии без сегмента 20 мм
        • Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия
        • Дополнительно к станку возможно приобрести - стойку универсальную для Stalex (арт. 100817)