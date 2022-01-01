Преимущества

Вальцевание выполняется с диаметром от 120 мм. Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для съёма обечайки

На вальцах станка расположены желоба для гибка арматуры. Вращение валов задаётся при помощи переносной ножной педали

Гибка на максимальный угол 90°. Станок идеально подходит для обработки листового металла. Гибка происходит по типу гибки на прессе (пуансон х матрица). Станок оснащён устройством защиты пальцев, работая на станке в режиме гибки – защитное устройство опускается в низ на рабочий стол, ограждая зону резки от оператора

Конструкция станка при работе с гильотиной имеет функцию предподжима листа. Вместе с функцией предподжима в работе присутствует устройство защиты пальцев. Задняя часть станка имеет фиксаторы подачи листа (упоры) для резки листа на заданный размер. После резки заготовки смещаются по наклонной поверхности предотвращая их возможную деформацию

Станок имеет переключатель режимов (гибка, резка, прокатка). Конструкция станка имеет жёсткую раму, усиленную армирующими элементами. Станок имеет подсветку рабочей зоны. На столе станка устанавливаются передние удлинители для более удобной работы с рулонным листом. Рабочий стол и передние удлинители имеют направляющую линейку для фиксации листа для рубки под углом. Края рабочего стола имеют фиксаторы для быстрого позиционирования под прямым углом

В стандартную комплектацию входит ножная педаль, при переключении режима станка, переносная педаль с кнопкой аварийной остановки управляет станком в одном из трёх режимов

Комбинированный электромеханический станок STALEX 3-IN-1/2040. Комбинирование функций резки, гибки и проката. Идеальная комбинация для обработки листового металла длиной до 2040 мм, и толщиной до 3 мм. Станок без ограничения подачи листа при работе с любым из трёх режимов станка (гибка, резка, прокатка). Управление комбинированным станком Stalex 3в1 2040х3 возможно с панели управления (расположенной с правой стороны станка) или с переносной ножной педали (в стандартной комплектации).