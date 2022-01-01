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Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
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Листогибочные станки
    Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
    Арт. stalex_13630
    Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
    Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
    Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
      Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
      Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
      Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040

      Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_13630

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		4000
      Макс. ширина листового металла, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный электромеханический станок STALEX 3-IN-1/2040. Комбинирование функций резки, гибки и проката. Идеальная комбинация для обработки листового металла длиной до 2040 мм, и толщиной до 3 мм. Станок без ограничения подачи листа при работе с любым из трёх режимов станка (гибка, резка, прокатка). Управление комбинированным станком Stalex 3в1 2040х3 возможно с панели управления (расположенной с правой стороны станка) или с переносной ножной педали (в стандартной комплектации).

        Преимущества

        • Вальцевание выполняется с диаметром от 120 мм. Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для съёма обечайки
        • На вальцах станка расположены желоба для гибка арматуры. Вращение валов задаётся при помощи переносной ножной педали
        • Гибка на максимальный угол 90°. Станок идеально подходит для обработки листового металла. Гибка происходит по типу гибки на прессе (пуансон х матрица). Станок оснащён устройством защиты пальцев, работая на станке в режиме гибки – защитное устройство опускается в низ на рабочий стол, ограждая зону резки от оператора
        • Конструкция станка при работе с гильотиной имеет функцию предподжима листа. Вместе с функцией предподжима в работе присутствует устройство защиты пальцев. Задняя часть станка имеет фиксаторы подачи листа (упоры) для резки листа на заданный размер. После резки заготовки смещаются по наклонной поверхности предотвращая их возможную деформацию
        • Станок имеет переключатель режимов (гибка, резка, прокатка). Конструкция станка имеет жёсткую раму, усиленную армирующими элементами. Станок имеет подсветку рабочей зоны. На столе станка устанавливаются передние удлинители для более удобной работы с рулонным листом. Рабочий стол и передние удлинители имеют направляющую линейку для фиксации листа для рубки под углом. Края рабочего стола имеют фиксаторы для быстрого позиционирования под прямым углом
        • В стандартную комплектацию входит ножная педаль, при переключении режима станка, переносная педаль с кнопкой аварийной остановки управляет станком в одном из трёх режимов