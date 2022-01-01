Комбинированный электромеханический станок Stalex 3-in-1/2040
Арт. stalex_13630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|4000
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Макс. ширина листового металла, мм
|3
- Комбинированный электромеханический станок STALEX 3-IN-1/2040. Комбинирование функций резки, гибки и проката. Идеальная комбинация для обработки листового металла длиной до 2040 мм, и толщиной до 3 мм. Станок без ограничения подачи листа при работе с любым из трёх режимов станка (гибка, резка, прокатка). Управление комбинированным станком Stalex 3в1 2040х3 возможно с панели управления (расположенной с правой стороны станка) или с переносной ножной педали (в стандартной комплектации).
Преимущества
- Вальцевание выполняется с диаметром от 120 мм. Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для съёма обечайки
- На вальцах станка расположены желоба для гибка арматуры. Вращение валов задаётся при помощи переносной ножной педали
- Гибка на максимальный угол 90°. Станок идеально подходит для обработки листового металла. Гибка происходит по типу гибки на прессе (пуансон х матрица). Станок оснащён устройством защиты пальцев, работая на станке в режиме гибки – защитное устройство опускается в низ на рабочий стол, ограждая зону резки от оператора
- Конструкция станка при работе с гильотиной имеет функцию предподжима листа. Вместе с функцией предподжима в работе присутствует устройство защиты пальцев. Задняя часть станка имеет фиксаторы подачи листа (упоры) для резки листа на заданный размер. После резки заготовки смещаются по наклонной поверхности предотвращая их возможную деформацию
- Станок имеет переключатель режимов (гибка, резка, прокатка). Конструкция станка имеет жёсткую раму, усиленную армирующими элементами. Станок имеет подсветку рабочей зоны. На столе станка устанавливаются передние удлинители для более удобной работы с рулонным листом. Рабочий стол и передние удлинители имеют направляющую линейку для фиксации листа для рубки под углом. Края рабочего стола имеют фиксаторы для быстрого позиционирования под прямым углом
- В стандартную комплектацию входит ножная педаль, при переключении режима станка, переносная педаль с кнопкой аварийной остановки управляет станком в одном из трёх режимов