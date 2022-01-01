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Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A
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Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A
    Арт. stalex_18180
    Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A

      Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18180

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		2.5
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сегментный листогиб Stalex W2.5x2040A предназначен для использования в цеховых условиях. На нем возможно производство поддонов, вентиляционных труб, а также стандартных доборных элементов. Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал. Станок длиной 2540 мм, прижимная сегментная балка имеет следующие размеры сегментов: 63, 76, 89, 102, 127, 152, 305. Каждый сегмент состоит из 2-х частей, что обеспечивает дополнительную жёсткость и более плотный прижим. Максимальная высота подъема прижимной балки 30 мм. Гибочная балка оснащена регулируемой системой противовесов для облегчения гибки металла различной толщины. На гибочную планку установлен усиливающий уголок шириной 50 мм.

        Преимущества

        • Неограниченная глубина подачи материала
        • Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок
        • Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка
        • Возможность гибки на 135 градусов
        • Система противовесов, облегчающая процесс гибки
        • Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов