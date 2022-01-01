Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2040A

Преимущества

Неограниченная глубина подачи материала

Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок

Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка

Возможность гибки на 135 градусов

Система противовесов, облегчающая процесс гибки

Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов

Сегментный листогиб Stalex W2.5x2040A предназначен для использования в цеховых условиях. На нем возможно производство поддонов, вентиляционных труб, а также стандартных доборных элементов. Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал. Станок длиной 2540 мм, прижимная сегментная балка имеет следующие размеры сегментов: 63, 76, 89, 102, 127, 152, 305. Каждый сегмент состоит из 2-х частей, что обеспечивает дополнительную жёсткость и более плотный прижим. Максимальная высота подъема прижимной балки 30 мм. Гибочная балка оснащена регулируемой системой противовесов для облегчения гибки металла различной толщины. На гибочную планку установлен усиливающий уголок шириной 50 мм.