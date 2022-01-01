Станок комбинированный ручной Stalex 3-in-1/760х1

Преимущества

Комбинирование функций резки, гибки и проката

Максимальная толщина обрабатываемого металла 1,0 мм

Жесткая стальная конструкция

Комплект гибочных штампов

Гибка на максимальный угол 90°

Площадка-основание для размещения и прижима листа перед резкой

Отшлифованные ножи для резки

Регулируемый ограничитель подачи листа

Комбинированный станок Stalex 3-in-1/760x1 имеет 3 функции, резки, гибки и вальцевания. Идеальная комбинация для обработки листового металла толщиной до 1,0 мм. Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для быстрого съёма обечайки. Точно полированные вальцы из углеродистой стали. На вальцах станка расположены желоба для гибки арматуры. На станке установлен откидной защитный кожух для предотвращения попадания в вальцы посторонних предметов во время выполнения другой операции. Гибка на максимальный угол 90°. Гибка происходит по типу гибки на прессе – гибочными штампами (пуансон х матрица). Съемные сегменты пуансона позволяют производить отбортовку поддонов и коробов. Гильотина станка идеально режет металл до 1.0 мм. Задняя часть станка имеет ограничитель подачи листа, для резки листа на заданный размер. Для снижения усилия оператора во время работы станок оснащен удобными рукоятями большой длины с противоскользящими наконечниками. Возможность работы с правой и левой стороны станка.