Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A

Преимущества

Система противовесов облегчает процесс гибки

Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов

Регулировка станка по толщине листового металла

Неограниченная глубина подачи материала

Регулируемые планки

Стальная станина обеспечивает жесткость станка

Возможность гибки на 135º

Сегментный листогиб Stalex W2.50x2540A предназначен для использования в цеховых условиях. На нем возможно производство поддонов, вентиляционных труб, а также стандартных доборных элементов. Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал, что выгодно отличает данный листогиб от конкурентов. Каждый сегмент состоит из 2-х частей, что обеспечивает дополнительную жёсткость и более плотный прижим. Общая ширина сегмента составляет 95 мм (первая часть 75 мм, вторая часть 20 мм). Высота просвета верхней прижимной балки без сегмента в прижатом состоянии – 125 мм. Максимальная высота подъема прижимной балки 30 мм. Гибочная балка оснащена регулируемой системой противовесов для облегчения гибки металла различной толщины. На гибочную планку установлен усиливающий уголок шириной 50 мм.