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Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A
    Арт. stalex_18178
    Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A
    Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A
      Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A
      Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A

      Станок листогибочный ручной сегментный Stalex W2.5x2540A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18178

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		2.5
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сегментный листогиб Stalex W2.50x2540A предназначен для использования в цеховых условиях. На нем возможно производство поддонов, вентиляционных труб, а также стандартных доборных элементов. Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал, что выгодно отличает данный листогиб от конкурентов. Каждый сегмент состоит из 2-х частей, что обеспечивает дополнительную жёсткость и более плотный прижим. Общая ширина сегмента составляет 95 мм (первая часть 75 мм, вторая часть 20 мм). Высота просвета верхней прижимной балки без сегмента в прижатом состоянии – 125 мм. Максимальная высота подъема прижимной балки 30 мм. Гибочная балка оснащена регулируемой системой противовесов для облегчения гибки металла различной толщины. На гибочную планку установлен усиливающий уголок шириной 50 мм.

        Преимущества

        • Система противовесов облегчает процесс гибки
        • Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов
        • Регулировка станка по толщине листового металла
        • Неограниченная глубина подачи материала
        • Регулируемые планки
        • Стальная станина обеспечивает жесткость станка
        • Возможность гибки на 135º