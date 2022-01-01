Преимущества:

Диаметр стойки - 85 мм

Возможность зенкерования

Работа без вибраций

Регулируемые упоры глубины сверления

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Безопасность эксплуатации

Станок сверлильный Stalex SDI-20T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель и пять скоростей вращения шпинделя обеспечивают возможность использования агрегата с необходимой интенсивностью. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Модель отличается высокой эффективностью и точностью выполняемых операций. Диаметр пиноли - 70 мм.