Станок сверлильный Stalex SDI-20T
Арт. stalex_7497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex SDI-20T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель и пять скоростей вращения шпинделя обеспечивают возможность использования агрегата с необходимой интенсивностью. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Модель отличается высокой эффективностью и точностью выполняемых операций. Диаметр пиноли - 70 мм.
Преимущества:
- Диаметр стойки - 85 мм
- Возможность зенкерования
- Работа без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Безопасность эксплуатации