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Станок сверлильный Stalex SDI-20T
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDI-20T
    Арт. stalex_7497
    Станок сверлильный Stalex SDI-20T

      Станок сверлильный Stalex SDI-20T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7497

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex SDI-20T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель и пять скоростей вращения шпинделя обеспечивают возможность использования агрегата с необходимой интенсивностью. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Модель отличается высокой эффективностью и точностью выполняемых операций. Диаметр пиноли - 70 мм.

        Преимущества:

        • Диаметр стойки - 85 мм
        • Возможность зенкерования
        • Работа без вибраций
        • Регулируемые упоры глубины сверления
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Безопасность эксплуатации