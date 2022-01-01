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Станок сверлильный Stalex SDP-10
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
    Арт. stalex_14160
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
    Станок сверлильный Stalex SDP-10
      Станок сверлильный Stalex SDP-10
      Станок сверлильный Stalex SDP-10
      Станок сверлильный Stalex SDP-10
      Станок сверлильный Stalex SDP-10
      Станок сверлильный Stalex SDP-10

      Станок сверлильный Stalex SDP-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14160

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		665x415x260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Cверлильный cтанок Stalex SDP-10 10301162 предназначается для получения отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует равномерное распределение вибраций и устойчивость на поверхности. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части служит для быстрого отключения агрегата в случае чрезвычайной ситуации. Пять скоростей вращения шпинделя позволяют выполнять операции с необходимой интенсивностью.

        Преимущества

        • Ход стола по вертикали - 260 мм
        • Диаметр стойки - 58 мм
        • Вылет шпинделя - 130 мм
        • Настольная конструкция
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Массивное основание
        • Стол движется вверх/вниз по зубчатой рейке