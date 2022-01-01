Станок сверлильный Stalex SDP-10

Cверлильный cтанок Stalex SDP-10 10301162 предназначается для получения отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует равномерное распределение вибраций и устойчивость на поверхности. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части служит для быстрого отключения агрегата в случае чрезвычайной ситуации. Пять скоростей вращения шпинделя позволяют выполнять операции с необходимой интенсивностью.



Преимущества