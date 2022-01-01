Станок сверлильный Stalex SDP-10
Арт. stalex_14160
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|550
|
Напряжение сети, В
|230
|
Габариты, мм
|665x415x260
- Cверлильный cтанок Stalex SDP-10 10301162 предназначается для получения отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует равномерное распределение вибраций и устойчивость на поверхности. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части служит для быстрого отключения агрегата в случае чрезвычайной ситуации. Пять скоростей вращения шпинделя позволяют выполнять операции с необходимой интенсивностью.
Преимущества
- Ход стола по вертикали - 260 мм
- Диаметр стойки - 58 мм
- Вылет шпинделя - 130 мм
- Настольная конструкция
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивное основание
- Стол движется вверх/вниз по зубчатой рейке