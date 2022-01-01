Станок сверлильный Stalex SDP-32FM - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов. Регулировка стола осуществляется по высоте по зубчатой рейке и под углом в диапазоне плюс / минус 45 градусов, что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. Благодаря защитному экрану, который входит в комплект поставки, исключается вылет стружки в глаза оператора. Модель отличается простотой управления и не требует сложного технического обслуживания.



Преимущества