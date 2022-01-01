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Станок сверлильный Stalex SDP-32FM
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDP-32FM
    Арт. stalex_7505
    Станок сверлильный Stalex SDP-32FM

      Станок сверлильный Stalex SDP-32FM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7505

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex SDP-32FM - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов. Регулировка стола осуществляется по высоте по зубчатой рейке и под углом в диапазоне плюс / минус 45 градусов, что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. Благодаря защитному экрану, который входит в комплект поставки, исключается вылет стружки в глаза оператора. Модель отличается простотой управления и не требует сложного технического обслуживания.

        Преимущества

        • Быстрозажимной сверлильный патрон
        • Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Массивная напольная плита
        • Стол движется вверх/вниз, по зубчатой рейке
        • Наклон стола на ±45 градусов