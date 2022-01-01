Станок сверлильный Stalex SDP-32FM
Арт. stalex_7505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|220
- Станок сверлильный Stalex SDP-32FM - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов. Регулировка стола осуществляется по высоте по зубчатой рейке и под углом в диапазоне плюс / минус 45 градусов, что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. Благодаря защитному экрану, который входит в комплект поставки, исключается вылет стружки в глаза оператора. Модель отличается простотой управления и не требует сложного технического обслуживания.
Преимущества
- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивная напольная плита
- Стол движется вверх/вниз, по зубчатой рейке
- Наклон стола на ±45 градусов