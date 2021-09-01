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Станок сверлильный Stalex SDP-25M
5.0
1
Найти аналог
Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDP-25M
    Арт. stalex_7503
    5.0
    1
    Станок сверлильный Stalex SDP-25M

      Станок сверлильный Stalex SDP-25M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7503
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex SDP-25M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Конструкция оборудования изготавливается из серого чугуна, что предотвращает вибрации при эксплуатации. Благодаря защитному экрану сверлильного патрона вылет стружки в глаза оператора исключается. Диаметр колонны составляет 85 мм.

        Преимущества

        • Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
        • Наклон стола ±45°
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Высокоточный сверлильный патрон с ключом
        • Эргономичный дизайн
        • Защитный экран патрона
        • Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке
        • Диаметр колонны 85 мм
        • Увеличенный ход пиноли шпинделя 110 мм
        • Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
        • Изготовлен по стандарту СЕ