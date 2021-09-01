Станок сверлильный Stalex SDP-25M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Конструкция оборудования изготавливается из серого чугуна, что предотвращает вибрации при эксплуатации. Благодаря защитному экрану сверлильного патрона вылет стружки в глаза оператора исключается. Диаметр колонны составляет 85 мм.



Преимущества