Станок сверлильный Stalex SDP-25M
Арт. stalex_7503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex SDP-25M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Конструкция оборудования изготавливается из серого чугуна, что предотвращает вибрации при эксплуатации. Благодаря защитному экрану сверлильного патрона вылет стружки в глаза оператора исключается. Диаметр колонны составляет 85 мм.
Преимущества
- Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Наклон стола ±45°
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке
- Диаметр колонны 85 мм
- Увеличенный ход пиноли шпинделя 110 мм
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту СЕ