Станок сверлильный Stalex STDI-25T
Арт. stalex_7906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex STDI-25T - предназначается для обработки изделий из цветных, черных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель способствует высокоэффективному выполнению операций. Благодаря чугунной конструкции уровень вибраций во время эксплуатации минимален. На передней панели располагается красная кнопка, которая позволяет быстро остановить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Диаметр пиноли составляет 70 мм.
Преимущества
- Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция сверление/резьбонарезание
- Защитный экран с концевым выключателем
- Освещение рабочей зоны
- Увеличенный ход пиноли шпинделя 125 мм
- Диаметр колонны 85 мм
- Эргономичный дизайн
- Концевые выключатели сверления/резьбонарезания
- Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Высокоточный патрон с ключом
- Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
- Изготовлен по стандарту СЕ