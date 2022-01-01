Станок сверлильный Stalex STDI-25T - предназначается для обработки изделий из цветных, черных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель способствует высокоэффективному выполнению операций. Благодаря чугунной конструкции уровень вибраций во время эксплуатации минимален. На передней панели располагается красная кнопка, которая позволяет быстро остановить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Диаметр пиноли составляет 70 мм.



Преимущества