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Станок сверлильный Stalex STDI-25T
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex STDI-25T
    Арт. stalex_7906
    Станок сверлильный Stalex STDI-25T

      Станок сверлильный Stalex STDI-25T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7906

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex STDI-25T - предназначается для обработки изделий из цветных, черных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель способствует высокоэффективному выполнению операций. Благодаря чугунной конструкции уровень вибраций во время эксплуатации минимален. На передней панели располагается красная кнопка, которая позволяет быстро остановить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Диаметр пиноли составляет 70 мм.

        Преимущества

        • Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Функция сверление/резьбонарезание
        • Защитный экран с концевым выключателем
        • Освещение рабочей зоны
        • Увеличенный ход пиноли шпинделя 125 мм
        • Диаметр колонны 85 мм
        • Эргономичный дизайн
        • Концевые выключатели сверления/резьбонарезания
        • Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
        • Высокоточный патрон с ключом
        • Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
        • Изготовлен по стандарту СЕ