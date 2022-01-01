Станок сверлильный Stalex SDP-8

Сверлильный станок Stalex SDP-8 10301130 предназначается для получения глухих и сквозных отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует устойчивость и равномерное распределение вибраций во время работы. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части позволяет быстро отключить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Специальные накладки на рукоятях обеспечивают надежный захват, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к детали.



Преимущества