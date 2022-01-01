Станок сверлильный Stalex SDP-8
Арт. stalex_14158
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|430x340x230
- Сверлильный станок Stalex SDP-8 10301130 предназначается для получения глухих и сквозных отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует устойчивость и равномерное распределение вибраций во время работы. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части позволяет быстро отключить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Специальные накладки на рукоятях обеспечивают надежный захват, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к детали.
Преимущества
- Настольная конструкция
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивное основание