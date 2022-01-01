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Станок сверлильный Stalex SDP-8
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDP-8
    Арт. stalex_14158
    Станок сверлильный Stalex SDP-8

      Станок сверлильный Stalex SDP-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14158

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		430x340x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Stalex SDP-8 10301130 предназначается для получения глухих и сквозных отверстий в заготовках из черных и цветных металлов, полимерных материалов, которые поддаются обработке резанием. Модель выполнена из серого чугуна, что гарантирует устойчивость и равномерное распределение вибраций во время работы. Яркая кнопка СТОП на фронтальной части позволяет быстро отключить агрегат в случае чрезвычайной ситуации. Специальные накладки на рукоятях обеспечивают надежный захват, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к детали.

        Преимущества

        • Настольная конструкция
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Массивное основание