Станок сверлильный Stalex SDI-25T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря мощному двигателю модель отличается надежностью и стабильностью в течение всего срока службы. Возможность переключения скоростей позволяет достичь высококачественного результата. Диаметр пиноли - 70 мм.



Преимущества