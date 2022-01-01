Станок сверлильный Stalex SDI-25T
Арт. stalex_7499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex SDI-25T - предназначается для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря мощному двигателю модель отличается надежностью и стабильностью в течение всего срока службы. Возможность переключения скоростей позволяет достичь высококачественного результата. Диаметр пиноли - 70 мм.
Преимущества
- Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Защитный экран с концевым выключателем
- Освещение рабочей зоны
- Увеличенный ход пиноли шпинделя 125 мм
- Диаметр колонны 85 мм
- Эргономичный дизайн
- Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Высокоточный патрон с ключом
- Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
- Изготовлен по стандарту СЕ