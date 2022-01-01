Станок сверлильный Stalex SDP-16M
Арт. stalex_7501
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|370
|
Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный Stalex SDP-16M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Конструкция модели изготавливается из серого чугуна, что гарантирует минимум вибраций при эксплуатации. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Глубина сверления регулируется при помощи специального упора, что позволяет достичь высококачественного результата. Диаметр колонны составляет 70 мм.
Преимущества
- Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Наклон стола ±45°
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту СЕ