Станок сверлильный Stalex SDP-16M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Конструкция модели изготавливается из серого чугуна, что гарантирует минимум вибраций при эксплуатации. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Глубина сверления регулируется при помощи специального упора, что позволяет достичь высококачественного результата. Диаметр колонны составляет 70 мм.



Преимущества

Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию

Наклон стола ±45°

Регулируемый упор глубины сверления

Высокоточный сверлильный патрон с ключом

Эргономичный дизайн

Защитный экран патрона

Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.

Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу

Изготовлен по стандарту СЕ