Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок сверлильный Stalex SDP-16M
Найти аналог
Сверлильные станки
    Станок сверлильный Stalex SDP-16M
    Арт. stalex_7501
    Станок сверлильный Stalex SDP-16M

      Станок сверлильный Stalex SDP-16M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7501

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Stalex SDP-16M - предназначается для обработки заготовок из черных, цветных металлов и полимерных материалов, которые поддаются резанию. Конструкция модели изготавливается из серого чугуна, что гарантирует минимум вибраций при эксплуатации. Фиксация стола на необходимой высоте под углом плюс / минус 45 градусов обеспечивает широкие возможности использования агрегата. Глубина сверления регулируется при помощи специального упора, что позволяет достичь высококачественного результата. Диаметр колонны составляет 70 мм.

        Преимущества

        • Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
        • Наклон стола ±45°
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Высокоточный сверлильный патрон с ключом
        • Эргономичный дизайн
        • Защитный экран патрона
        • Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
        • Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
        • Изготовлен по стандарту СЕ