Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062

Преимущества

Низкий уровень вибрации

Высокая скорость реза

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Пильная цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства. Цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.