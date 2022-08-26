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Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062
5.0
1
2 600 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062
    Арт. О00000027638
    5.0
    1
    Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062

      Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027638
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства. Цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Высокая скорость реза
        • Низкий уровень шума
        • Высокая производительность