Цепь Stihl Rapid Duro 26RD3 36670060062
Арт. О00000027638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38
- Пильная цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев обладает малыми вибрациями, высокой скоростью реза, плавным процессом пиления и низким уровнем шума. Остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем стандартные цепи. Благодаря этому цепь обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Идеальная пильная цепь для садово-паркового хозяйства. Цепь Rapid Duro 26RD3 62 звеньев разработана для полу и профессиональных бензопил средней мощности. Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость реза
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность