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Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
590 ₽
Леска для триммеров
    Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
    Арт. О00000027633
    Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
    Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
      Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
      Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503

      Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027633

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струна триммерная DuroCut 2.0 L в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.

        Преимущества

        • Зубчатая форма струны
        • Без наматывания
        • На поверхность нанесены зубцы