Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503

Преимущества

Зубчатая форма струны

Без наматывания

На поверхность нанесены зубцы

Струна триммерная DuroCut 2.0 L в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.