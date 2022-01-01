Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
Арт. О00000027633
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|леска для триммера
|
Диаметр лески, мм
|2
- Струна триммерная DuroCut 2.0 L в отличие от простых режущих лесок, струна твердая, на поверхности нанесены зубцы. Поэтому крепление оснастки не предусматривает ее наматывания, а заключается в специальной крепежной фиксации. Зубчатая форма струны усиливает ее режущие свойства, придает прочность и износостойкость изделию.В упаковке 48 струн.
Преимущества
- Зубчатая форма струны
- Без наматывания
- На поверхность нанесены зубцы