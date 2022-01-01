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Тепловентилятор PRORAB FH 2001 2 кВт, спиральный нагревательный элемент
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор PRORAB FH 2001 2 кВт, спиральный нагревательный элемент
    Арт. 704235206
    Тепловентилятор PRORAB FH 2001 2 кВт, спиральный нагревательный элемент

      Тепловентилятор PRORAB FH 2001 2 кВт, спиральный нагревательный элемент

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235206

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Prorab (Прораб) FH 2001 класса эконом. Нагревательный элемент спираль. На лицевой панеле корпуса имеется две регулировочных ручки, позволяющих поддерживать температуру в помещении в автоматическом режиме, а так же переключать устройство в режимы вентилятор. Технические характеристики: Мощность 2 кВт Управление механическое Нагревательный элемент электрическая спираль Количество режимов нагрева 2 Напряжение 220 В Площадь нагрева 20 кв.м Защита от перегрева есть Серия FH Вес 1.02 кг Вес брутто 1.125 кг Вид крепления настольный