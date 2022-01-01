Тепловентилятор PRORAB FH 2001 2 кВт, спиральный нагревательный элемент

Тепловентилятор Prorab (Прораб) FH 2001 класса эконом. Нагревательный элемент спираль. На лицевой панеле корпуса имеется две регулировочных ручки, позволяющих поддерживать температуру в помещении в автоматическом режиме, а так же переключать устройство в режимы вентилятор. Технические характеристики: Мощность 2 кВт Управление механическое Нагревательный элемент электрическая спираль Количество режимов нагрева 2 Напряжение 220 В Площадь нагрева 20 кв.м Защита от перегрева есть Серия FH Вес 1.02 кг Вес брутто 1.125 кг Вид крепления настольный