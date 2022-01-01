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Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Арт. jonnesway_4529
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
    Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055

      Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4529

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.03
      Габариты, мм
      		200x70x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная отвертка Jonnesway AG010055 - это удобный в работе ручной инструмент, который поможет без труда справиться со снятием сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений. Она подходит для крепежа с внутренними рабочими профилями типов SL 8, 10 мм и PH 2, 3.

        Особенности и преимущества:

        • Ударно-поворотная отвертка с цельным корпусом и набором вставок-бит L-36 мм, изготовленных из стали S2. 
        • Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали. 
        • Корпус имеет матовое, хромоникелевое покрытие. 
        • Длительный срок службы. 
        • Рукоятка ударной отвертки очень удобна в обхвате, препятствует проскальзыванию.
        • Стойкость к износу. 
        • Набор поставляется в футляре.

        Комплектация:

        1. Ударно-поворотная отвертка.
        2. Вставка-бита L=36 мм., PH (крестовая): РН2, РН3.
        3. Вставка-бита L=36 мм., SL (шлицевая): SL8, SL10 мм.
        4. Футляр.