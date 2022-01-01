Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055
Арт. jonnesway_4529
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.03
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Габариты, мм
|200x70x50
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Ударная отвертка Jonnesway AG010055 - это удобный в работе ручной инструмент, который поможет без труда справиться со снятием сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений. Она подходит для крепежа с внутренними рабочими профилями типов SL 8, 10 мм и PH 2, 3.
Особенности и преимущества:
- Ударно-поворотная отвертка с цельным корпусом и набором вставок-бит L-36 мм, изготовленных из стали S2.
- Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали.
- Корпус имеет матовое, хромоникелевое покрытие.
- Длительный срок службы.
- Рукоятка ударной отвертки очень удобна в обхвате, препятствует проскальзыванию.
- Стойкость к износу.
- Набор поставляется в футляре.
Комплектация:
- Ударно-поворотная отвертка.
- Вставка-бита L=36 мм., PH (крестовая): РН2, РН3.
- Вставка-бита L=36 мм., SL (шлицевая): SL8, SL10 мм.
- Футляр.