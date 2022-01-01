Отвертка ударная Jonnesway, SL 8,10 мм PH# 2,3, 5 предметов, AG010055

Описание:

Особенности и преимущества:

Ударно-поворотная отвертка с цельным корпусом и набором вставок-бит L-36 мм, изготовленных из стали S2.

Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали.

Корпус имеет матовое, хромоникелевое покрытие.

Длительный срок службы.

Рукоятка ударной отвертки очень удобна в обхвате, препятствует проскальзыванию.

Стойкость к износу.

Набор поставляется в футляре.

Комплектация:

Ударно-поворотная отвертка. Вставка-бита L=36 мм., PH (крестовая): РН2, РН3. Вставка-бита L=36 мм., SL (шлицевая): SL8, SL10 мм. Футляр.

Ударная отвертка Jonnesway AG010055 - это удобный в работе ручной инструмент, который поможет без труда справиться со снятием сложных и сильно нагруженных резьбовых соединений. Она подходит для крепежа с внутренними рабочими профилями типов SL 8, 10 мм и PH 2, 3.