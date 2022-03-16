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Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
4.0
2
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Бытовые удлинители
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
    Арт. X1090142
    4.0
    2
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
    Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)

      Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель Фотон 10-103 (3 розетки, 10 м, без заземления) (3 розетки, 10 м, без заземления)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1090142
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель предназначен для удаленного подключения до 3 электроприборов к электросети.

        Преимущества

        • Корпус произведен из ударостойкого термоустойчивого пластика, обеспечивающего пожаробезопасность и устойчивость к механическим повреждениям
        • Гнездовые контакты размещены под углом, что позволяет подключать несколько приборов одновременно