Сетевой удлинитель Фотон 10-33 (3 розетки, 3 м, без заземления)
Арт. X1090135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель предназначен для удаленного подключения до 3 электроприборов к электросети.
Преимущества
- Корпус произведен из ударостойкого термоустойчивого пластика, обеспечивающего пожаробезопасность и устойчивость к механическим повреждениям
- Гнездовые контакты размещены под углом, что позволяет подключать несколько приборов одновременно