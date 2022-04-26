Лопатка валочная Stihl 00008812701 800мм
Арт. 77777X18840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|800
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Материал
|сталь
- Валочная лопатка Stihl используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу. Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении. Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке. Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила. Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.
Преимущества
- Малый вес
- Стальной сплав
- Износостойкость
- Имеется аншпуг (крюк)