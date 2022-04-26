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Лопатка валочная Stihl 00008812701 800мм
5.0
2
5 990 ₽
Лопатки валочные
    Лопатка валочная Stihl 00008812701 800мм
    Арт. 77777X18840
    5.0
    2
    Лопатка валочная Stihl 00008812701 800мм

      Лопатка валочная Stihl 00008812701 800мм

      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X18840
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		800
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валочная лопатка Stihl используется при валке деревьев для сбрасывания их с пня через недопил в необходимом направлении.Приспособление очень удобно, значительно облегчает работу. Имеется аншпуг (крюк) для поворота стволов дерева в нужном направлении.  Лопатка изготовлена из специального стального сплава, гарантирующего длительный срок эксплуатации в условиях работы со стволами большого диаметра, проста в применении и удобна в руке. Лесовальный рычаг служит для направления и валки деревьев в нужном направлении из-за недопила. Мощный поворотный крюк валочной лопатки позволит более точно рассчитать траекторию падения дерева, а эргономичная ручка из качественного пластика добавит комфорта.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Стальной сплав
        • Износостойкость
        • Имеется аншпуг (крюк)