Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 3/4" VTm.353.N.002005

Преимущества

Герметичность

Стойкость к коррозии

Надежность и долговечность

Обжимной угольник Valtec 20мм с переходом на наружную резьбу 3/4" дюйма применяется в системах горячего и холодного водоснабжения для соединения разного типа труб под прямым углом. Изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками благодаря горячепрессованному методу производства и применения качественной никелированной латуни марки CW617N. Уголок быстро и просто устанавливается с помощью 2 ключей и калибратора для снятия фаски, при этом может быть демонтирован и использован повторно.