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Кран шаровой Valtec BASE с полусгоном 1/2" ВР-НР VT.227.N.04
444 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec BASE с полусгоном 1/2" ВР-НР VT.227.N.04
    Арт. X16913840151
    Кран шаровой Valtec BASE с полусгоном 1/2" ВР-НР VT.227.N.04

      Кран шаровой Valtec BASE с полусгоном 1/2" ВР-НР VT.227.N.04

      444 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840151

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		наружная/внутренняя
      Все характеристики
      444 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Прямой полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Соединен накидной гайкой с резьбовым полусгоном. Корпуса деталей – латунные, никелированные. Кран оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений – внутренняя/наружная.