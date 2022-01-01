Кран шаровой Valtec ВР-ВР 1/2"x 3/4" с накидной гайкой VT.241.N.0405

Описание товара:

Кран шаровой с накидной гайкой VT.241.N обеспечивает разбивку трубопровода на отсекаемые ремонтные участки, выгодно отличаясь от применяемых с той же целью разборных сгонов и шаровых кранов с полусгонами, т.к. не имеет резиновых уплотнительных колец, снижающих температурную стойкость изделия и его общий срок службы, не требует применения специального сгонного ключа при монтаже и демонтаже, компактнее, легче и дешевле крана с полусгоном, имеет меньше зон потенциальной протечки. Модель разработана на базе серии VALTEC BASE. Накидная гайка крана соединяется с ответной наружной резьбой трубопровода или арматуры через плоскую прокладку из безасбестового паронита. Монтаж и демонтаж крана производится обычными трубными ключами. Кран шаровой VT.241.N – полнопроходной, ремонтопригодный, рассчитанный на использование в системах с максимальной температурой рабочей среды 130 °C и номинальным давлением 4,0 МПа. Средний полный ресурс крана – 55 тыс. циклов.