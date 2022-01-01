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Кран шаровой Valtec ВР-ВР 1/2"x 3/4" с накидной гайкой VT.241.N.0405
626 ₽
Арматура запорная и регулирующая
  • Персональная скидка
Кран шаровой Valtec ВР-ВР 1/2"x 3/4" с накидной гайкой VT.241.N.0405
Арт. X16913840673
Кран шаровой Valtec ВР-ВР 1/2"x 3/4" с накидной гайкой VT.241.N.0405
  • Персональная скидка

Кран шаровой Valtec ВР-ВР 1/2"x 3/4" с накидной гайкой VT.241.N.0405

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626 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913840673

Характеристики

Производитель
Valtec
Макс. рабочая температура, °С
130
Газовый
Нет
Материал
латунь
Тип резьбы
внутренняя/внутренняя
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
626 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Описание товара:

    Кран шаровой с накидной гайкой VT.241.N обеспечивает разбивку трубопровода на отсекаемые ремонтные участки, выгодно отличаясь от применяемых с той же целью разборных сгонов и шаровых кранов с полусгонами, т.к. не имеет резиновых уплотнительных колец, снижающих температурную стойкость изделия и его общий срок службы, не требует применения специального сгонного ключа при монтаже и демонтаже, компактнее, легче и дешевле крана с полусгоном, имеет меньше зон потенциальной протечки. Модель разработана на базе серии VALTEC BASE. Накидная гайка крана соединяется с ответной наружной резьбой трубопровода или арматуры через плоскую прокладку из безасбестового паронита. Монтаж и демонтаж крана производится обычными трубными ключами. Кран шаровой VT.241.N – полнопроходной, ремонтопригодный, рассчитанный на использование в системах с максимальной температурой рабочей среды 130 °C и номинальным давлением 4,0 МПа. Средний полный ресурс крана – 55 тыс. циклов.