Виброрейка ручная производства ТСС ВР 3/220В, тип двигателя электрический

Преимущества

Прочность конструкции

Простота эксплуатации

Размер профиля 100х40х4,0 мм

Экономичный двигатель

Не требует специального обслуживания

Глубина проработки - 196 мм

Длина кабеля - 1.5 м

Виброрейка ТСС ВР-3 203134 - приспособление, необходимое при бетонировании поверхностей. При использовании рейки поверхность бетонного основания выравнивается, происходит удаление влаги и воздуха, засчет чего обеспечивается уплотнение поверхности. Профиль имеет фиксированную длину - 3 метра, выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО