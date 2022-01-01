Виброрейка ручная производства ТСС ВР 3/220В, тип двигателя электрический
Арт. tss_2202101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Вес, кг
|45
- Виброрейка ТСС ВР-3 203134 - приспособление, необходимое при бетонировании поверхностей. При использовании рейки поверхность бетонного основания выравнивается, происходит удаление влаги и воздуха, засчет чего обеспечивается уплотнение поверхности. Профиль имеет фиксированную длину - 3 метра, выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Преимущества
- Прочность конструкции
- Простота эксплуатации
- Размер профиля 100х40х4,0 мм
- Экономичный двигатель
- Не требует специального обслуживания
- Глубина проработки - 196 мм
- Длина кабеля - 1.5 м