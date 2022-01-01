Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3,5-6/220 В, тип двигателя электрический

Преимущества

Прочность конструкции

Удобная транспортировка

Размер профиля 100х40х4,0 мм

Раздвижная конструкция (3,5-6 метров)

Экономичный двигатель

Не требует специального обслуживания

Глубина проработки - 196 мм

Длина кабеля - 1.5 м

Уровень шума - 85 дБ

Телескопическая виброрейка ТСС ВР 3.5-6 203142 - это оборудование для выполнения работ, связанных с выравниванием поверхности бетонного основания, удалением влаги и воздуха, засчет чего обеспечивается уплотнение поверхности. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 3,5 до 6 метров, посредством чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО