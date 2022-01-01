Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
Арт. X3939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 30 V Slim оснащен баком узкой цилиндрической формы. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой. Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Водонагреватель оснащен устройством защитного отключения, обеспечивающим безопасность эксплуатации. Технология сварки Micro Plasma Tig увеличивает прочность бака в сварных соединениях.
Преимущества
- Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
- Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 30 V Slim
- Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя
- Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
- Бак узкой цилиндрической формы (SLIM)
- Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм.
- Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- В комплект поставки входит предохранительный клапан
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке