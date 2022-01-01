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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
    Арт. X3939
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3939

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 30 V Slim оснащен баком узкой цилиндрической формы. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой. Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Водонагреватель оснащен устройством защитного отключения, обеспечивающим безопасность эксплуатации. Технология сварки Micro Plasma Tig увеличивает прочность бака в сварных соединениях.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
        • Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 30 V Slim
        • Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя
        • Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
        • Бак узкой цилиндрической формы (SLIM)
        • Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке