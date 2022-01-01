Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 30V SLIM

Преимущества

Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время

Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 30 V Slim

Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя

Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева

Бак узкой цилиндрической формы (SLIM)

Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке

Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 30 V Slim оснащен баком узкой цилиндрической формы. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой. Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Водонагреватель оснащен устройством защитного отключения, обеспечивающим безопасность эксплуатации. Технология сварки Micro Plasma Tig увеличивает прочность бака в сварных соединениях.