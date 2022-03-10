Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 30 OR
Арт. X393508
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|30
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Мощность, кВт
|1.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|эмаль
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|446x446x360
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 30 OR предназначен для горячего водоснабжения городских квартир или дач. Небольшие габариты корпуса позволяют легко произвести установку самостоятельно. Автоматическое поддержание температуры воды обеспечивает экономию электроэнергии.
Преимущества
- Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома
- За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
- На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
- Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи
- Данный водонагреватель предназначен для установки над раковиной за счет нижней подводки труб