Преимущества

Функция QUICK HEATING - ускоренный нагрев воды за счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5 кВт + 1 кВт)

Бак из нержавеющей стали

Цифровой дисплей с функцией программирования

NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время

Индикатор готовности душа

ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Плоская форма бака

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах

Защита от перегрева

Тестирование бака при 16 атм

Антиоксидная защита

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 30 - надежный аппарат, оснащенный цифровым дисплеем, упрощающим выбор оптимального режима работы. Данный водонагреватель может быть установлен в горизонтальном или вертикальном положении. Система ABS 2.0 обеспечивает безопасность эксплуатации агрегата. Бак выполнен из нержавеющей стали. Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность накопительного бака в сварных соединениях.