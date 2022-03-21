Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
Арт. X393461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 30 - надежный аппарат, оснащенный цифровым дисплеем, упрощающим выбор оптимального режима работы. Данный водонагреватель может быть установлен в горизонтальном или вертикальном положении. Система ABS 2.0 обеспечивает безопасность эксплуатации агрегата. Бак выполнен из нержавеющей стали. Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность накопительного бака в сварных соединениях.
Преимущества
- Функция QUICK HEATING - ускоренный нагрев воды за счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5 кВт + 1 кВт)
- Бак из нержавеющей стали
- Цифровой дисплей с функцией программирования
- NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
- Индикатор готовности душа
- ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
- Плоская форма бака
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
- Защита от перегрева
- Тестирование бака при 16 атм
- Антиоксидная защита