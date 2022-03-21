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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
    Арт. X393461
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Inox QH 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393461
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 30 - надежный аппарат, оснащенный цифровым дисплеем, упрощающим выбор оптимального режима работы. Данный водонагреватель может быть установлен в горизонтальном или вертикальном положении. Система ABS 2.0 обеспечивает безопасность эксплуатации агрегата. Бак выполнен из нержавеющей стали. Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность накопительного бака в сварных соединениях.

        Преимущества

        • Функция QUICK HEATING - ускоренный нагрев воды за счет наличия дополнительного нагревательного элемента (1,5 кВт + 1 кВт)
        • Бак из нержавеющей стали
        • Цифровой дисплей с функцией программирования
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Индикатор готовности душа
        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Плоская форма бака
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Защита от перегрева
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Антиоксидная защита