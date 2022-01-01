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Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Арт. О00000029661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
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- Водонагреватель ARISTON используется для подготовки горячей воды в тех местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Прибор работает по накопительному принципу, вода прогревается с помощью ТЭНов. Накопительные емкости прибора вмещают 30 литров.
Преимущества
- Объем 30 л
- Электронное управление
- Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
- Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
- Точная настройка и отображение температуры
- Глубина 27 см экономит пространство
- Возможность горизонтального и вертикального монтажа
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
- Cистема автодиагностики
- Идеальное соотношение дизайна и производительности
- Экономия электроэнергии до 14%
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Трехступенчатая электронная система защиты
- Защита от перегрева
- Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Профессиональная система защиты от бактерий
- Предохранительный клапан в комплекте
- 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак