Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30

Преимущества

Объем 30 л

Электронное управление

Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)

Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии

Точная настройка и отображение температуры

Глубина 27 см экономит пространство

Возможность горизонтального и вертикального монтажа

+15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus

Cистема автодиагностики

Идеальное соотношение дизайна и производительности

Экономия электроэнергии до 14%

Внутренний бак из нержавеющей стали

Трехступенчатая электронная система защиты

Защита от перегрева

Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм

Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты

Профессиональная система защиты от бактерий

Предохранительный клапан в комплекте

7 лет гарантии от производителя на внутренний бак

Водонагреватель ARISTON используется для подготовки горячей воды в тех местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Прибор работает по накопительному принципу, вода прогревается с помощью ТЭНов. Накопительные емкости прибора вмещают 30 литров.