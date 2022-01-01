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Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
18 360 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Арт. О00000029661
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30
Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30

Электрический водонагреватель Ariston ABSE VLS Pro Inox PW 30

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18 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000029661

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водонагреватель ARISTON используется для подготовки горячей воды в тех местах, где отсутствует горячая вода или возможны перебои с ее подачей. Прибор работает по накопительному принципу, вода прогревается с помощью ТЭНов. Накопительные емкости прибора вмещают 30 литров.

    Преимущества

    • Объем 30 л
    • Электронное управление
    • Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
    • Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
    • Точная настройка и отображение температуры
    • Глубина 27 см экономит пространство
    • Возможность горизонтального и вертикального монтажа
    • +15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
    • Cистема автодиагностики
    • Идеальное соотношение дизайна и производительности
    • Экономия электроэнергии до 14%
    • Внутренний бак из нержавеющей стали
    • Трехступенчатая электронная система защиты
    • Защита от перегрева
    • Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
    • Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
    • Профессиональная система защиты от бактерий
    • Предохранительный клапан в комплекте
    • 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак