Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat

Преимущества

Электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака

Круглый дизайн корпуса

Оборудован одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт

Основное преимущество модели – это узкий диаметр (34 см), позволяющий разместить прибор практически в любой сантехнической нише

На нижней крышке водонагревателя расположена удобная панель управления, на которой размещены ручка включения прибора и ручка терморегулятора

Можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С

При выборе на панели управления функции экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь

За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы

Надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака

Внутри электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat установлен специальный термостат, который срабатывает при нагреве воды в баке до показателя 85°С, что обеспечивает защиту прибора от перегрева

Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением

Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat оснащен стальным внутренним резервуаром на 50 литров воды. Изнутри накопительный резервуар покрыт эмалью. Водонагреватель оснащен магниевым анодом увеличенной массы для эффективной защиты резервуара от коррозии. Также предусмотрена защита прибора от перегрева.