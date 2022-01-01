Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
    Арт. X3931629
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat

      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3931629

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat оснащен стальным внутренним резервуаром на 50 литров воды. Изнутри накопительный резервуар покрыт эмалью. Водонагреватель оснащен магниевым анодом увеличенной массы для эффективной защиты резервуара от коррозии. Также предусмотрена защита прибора от перегрева.

        Преимущества

        • Электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака
        • Круглый дизайн корпуса
        • Оборудован одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт
        • Основное преимущество модели – это узкий диаметр (34 см), позволяющий разместить прибор практически в любой сантехнической нише
        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная панель управления, на которой размещены ручка включения прибора и ручка терморегулятора
        • Можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • При выборе на панели управления функции экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
        • За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы
        • Надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака
        • Внутри электрического накопительного водонагревателя Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat установлен специальный термостат, который срабатывает при нагреве воды в баке до показателя 85°С, что обеспечивает защиту прибора от перегрева
        • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением
        • Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы