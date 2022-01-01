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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Guard
Арт. О00000027730
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Guard
Арт. О00000027730
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Водонагреватели новой серии Guard представлены в широком ассортиментном ряду, среди них вы точно найдете идеальный вариант для своего дома. Объем бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Приборы оснащены системой защиты от коррозии Protect tank: внутренний бак водонагревателя с высокопрочным эмалевым покрытием Elastic Cobalt Defence и магниевый анод увеличенной массы продлят срок службы вашего прибора. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана толщиной в 20 мм надолго сохраняет необходимую температуру воды. Важное преимущество серии Guard ‒ уникальная система сухих ТЭНов «X-Heat: нагревательные элементы не контактируют с водой, что исключает риск образования накипи и быстрого износа.
Преимущества
- Система сухих ТЭНов
- Многоуровневая система защиты
- Технология CFC-Free: забота о вашем комфорте и бюджете
- Система защиты от коррозии Protect tank