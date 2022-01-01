Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Guard

Преимущества

Система сухих ТЭНов

Многоуровневая система защиты

Технология CFC-Free: забота о вашем комфорте и бюджете

Система защиты от коррозии Protect tank

Водонагреватели новой серии Guard представлены в широком ассортиментном ряду, среди них вы точно найдете идеальный вариант для своего дома. Объем бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Приборы оснащены системой защиты от коррозии Protect tank: внутренний бак водонагревателя с высокопрочным эмалевым покрытием Elastic Cobalt Defence и магниевый анод увеличенной массы продлят срок службы вашего прибора. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана толщиной в 20 мм надолго сохраняет необходимую температуру воды. Важное преимущество серии Guard ‒ уникальная система сухих ТЭНов «X-Heat: нагревательные элементы не контактируют с водой, что исключает риск образования накипи и быстрого износа.