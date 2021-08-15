Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)

Бак для воды Husqvarna Construction 5063263-02 применяется при отсутствии централизованного водоснабжения. Бак, играя роль насосной помпы, обеспечивает запас воды и ее подачу под давлением к бензорезу во время мокрой резки, для охлаждения диска и уменьшения пылевого выброса. Емкость бака 15 литров. Для подачи воды к бензорезу бак снабжен шлангом длиной 3 метра.