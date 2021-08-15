Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
Арт. Х10660320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|гидроемкость
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Емкость бака, л
|15
- Бак для воды Husqvarna Construction 5063263-02 применяется при отсутствии централизованного водоснабжения. Бак, играя роль насосной помпы, обеспечивает запас воды и ее подачу под давлением к бензорезу во время мокрой резки, для охлаждения диска и уменьшения пылевого выброса. Емкость бака 15 литров. Для подачи воды к бензорезу бак снабжен шлангом длиной 3 метра.