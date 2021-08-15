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Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
4.0
1
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Для бензорезов
    Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
    Арт. Х10660320
    4.0
    1
    Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
    Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
      Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)
      Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)

      Водяной бак со шлангом Husqvarna 5063263-02 (15 л, 3 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10660320
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		гидроемкость
      Емкость бака, л
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бак для воды Husqvarna Construction 5063263-02 применяется при отсутствии централизованного водоснабжения. Бак, играя роль насосной помпы, обеспечивает запас воды и ее подачу под давлением к бензорезу во время мокрой резки, для охлаждения диска и уменьшения пылевого выброса. Емкость бака 15 литров. Для подачи воды к бензорезу бак снабжен шлангом длиной 3 метра.