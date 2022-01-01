Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
Арт. X1307180
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
Арт. X1307180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Беларусь
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Макс. ток заряда, А
|5
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V) позволяет выполнять зарядку, тестирование, а также десульфацию 12 В свинцово-кислотных батарей. Небольшие размеры и компактный корпус обеспечивают легкую и комфортную транспортировку прибора в багажнике или бардачке автомобиля. Агрегат отлично подойдет для любого автолюбителя. Зарядка происходит в автоматическом режиме, благодаря чему эксплуатация аппарата значительно упрощается. Устройство абсолютно безопасно в использовании
Преимущества
- Многофункциональное устройство
- Влагозащитный корпус
- Эффективность в работе
- Микропроцессорное управление
- Определение мельчайших проблем с АКБ
- 8 ступеней управления
- Температурная корректировка
- Минимальный ток зарядки - 0.4 А
- Входной ток - 0.55 А
- Лимит времени зарядки - 48 часов (неограниченное обслуживание)
- Цикл обслуживание / тестирование - 30 мин/30 мин (ежечасно)
- Расширенное тестирование аккумулятора на утерю заряда (5 возможных результатов от "хороший" до "заменить")
- Ударопрочный пластиковый корпус ABS, имеющий степень защиты IP54
- Возможность настенного монтажа
- Температурный режим от -40 до +40 градусов
- Долгий срок службы