Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)

Преимущества

Многофункциональное устройство

Влагозащитный корпус

Эффективность в работе

Микропроцессорное управление

Определение мельчайших проблем с АКБ

8 ступеней управления

Температурная корректировка

Минимальный ток зарядки - 0.4 А

Входной ток - 0.55 А

Лимит времени зарядки - 48 часов (неограниченное обслуживание)

Цикл обслуживание / тестирование - 30 мин/30 мин (ежечасно)

Расширенное тестирование аккумулятора на утерю заряда (5 возможных результатов от "хороший" до "заменить")

Ударопрочный пластиковый корпус ABS, имеющий степень защиты IP54

Возможность настенного монтажа

Температурный режим от -40 до +40 градусов

Долгий срок службы

Зарядное устройство Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V) позволяет выполнять зарядку, тестирование, а также десульфацию 12 В свинцово-кислотных батарей. Небольшие размеры и компактный корпус обеспечивают легкую и комфортную транспортировку прибора в багажнике или бардачке автомобиля. Агрегат отлично подойдет для любого автолюбителя. Зарядка происходит в автоматическом режиме, благодаря чему эксплуатация аппарата значительно упрощается. Устройство абсолютно безопасно в использовании