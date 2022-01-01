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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Арт. X1307180
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1307180

      Характеристики

      Производитель
      		Optimate
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Беларусь
      Макс. ток заряда, А
      		5
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство Optimate 6 TM180SAE (1x0.4-5.0А, 12V) позволяет выполнять зарядку, тестирование, а также десульфацию 12 В свинцово-кислотных батарей. Небольшие размеры и компактный корпус обеспечивают легкую и комфортную транспортировку прибора в багажнике или бардачке автомобиля. Агрегат отлично подойдет для любого автолюбителя. Зарядка происходит в автоматическом режиме, благодаря чему эксплуатация аппарата значительно упрощается. Устройство абсолютно безопасно в использовании

        Преимущества

        • Многофункциональное устройство
        • Влагозащитный корпус
        • Эффективность в работе
        • Микропроцессорное управление
        • Определение мельчайших проблем с АКБ
        • 8 ступеней управления
        • Температурная корректировка
        • Минимальный ток зарядки - 0.4 А
        • Входной ток - 0.55 А
        • Лимит времени зарядки - 48 часов (неограниченное обслуживание)
        • Цикл обслуживание / тестирование - 30 мин/30 мин (ежечасно)
        • Расширенное тестирование аккумулятора на утерю заряда (5 возможных результатов от "хороший" до "заменить")
        • Ударопрочный пластиковый корпус ABS, имеющий степень защиты IP54
        • Возможность настенного монтажа
        • Температурный режим от -40 до +40 градусов
        • Долгий срок службы