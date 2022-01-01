Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
Арт. О00000015380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|21
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- Тепловая пушка Зубр Зубр ЗТП-М1-5000 серии "Мастер" в круглом корпусе предназначена для быстрого нагрева воздуха в помещениях бытового, офисного, складского назначения. В качестве нагревательного элемента в приборе установлен гладкий ТЭН. Пушка имеет несколько режимов нагрева - 3 и 4,5 кВт, а также может использоваться без нагрева, как вентилятор.
Преимущества
- Безопасная тепловая пушка для направленного обогрева
- Небольшие габариты и легкий вес
- Высокоэффективный трубчатый ТЭН Зубр МАСТЕР КОМПАКТ ЗТП-М1-5000 из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, благодаря чему не перегорает и пожаробезопасен, не выжигает кислород в помещении
- Изогнутая форма нагревательного элемента позволяет заполнить всю площадь корпуса, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения
- Цилиндрическая форма корпуса для большей равномерности воздушного потока, благодаря чему повышается эффективность обогрева за счет лучшего обдува ТЭНов
- Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе
- Регулируемый угол наклона воздушного потока
- Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- За счет универсальной опоры тепловая пушка легко перемещается и устанавливается
- В жаркую погоду может служить как вентилятор
- 2 режима работы: 3 и 4,5 кВт
- Удобная для транспортировки ручка
- Устойчивый корпус
- Защитная решетка