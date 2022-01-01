Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000

Преимущества

Безопасная тепловая пушка для направленного обогрева

Небольшие габариты и легкий вес

Высокоэффективный трубчатый ТЭН Зубр МАСТЕР КОМПАКТ ЗТП-М1-5000 из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, благодаря чему не перегорает и пожаробезопасен, не выжигает кислород в помещении

Изогнутая форма нагревательного элемента позволяет заполнить всю площадь корпуса, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения

Цилиндрическая форма корпуса для большей равномерности воздушного потока, благодаря чему повышается эффективность обогрева за счет лучшего обдува ТЭНов

Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе

Регулируемый угол наклона воздушного потока

Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса

Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха

За счет универсальной опоры тепловая пушка легко перемещается и устанавливается

В жаркую погоду может служить как вентилятор

2 режима работы: 3 и 4,5 кВт

Удобная для транспортировки ручка

Устойчивый корпус

Защитная решетка

Тепловая пушка Зубр Зубр ЗТП-М1-5000 серии "Мастер" в круглом корпусе предназначена для быстрого нагрева воздуха в помещениях бытового, офисного, складского назначения. В качестве нагревательного элемента в приборе установлен гладкий ТЭН. Пушка имеет несколько режимов нагрева - 3 и 4,5 кВт, а также может использоваться без нагрева, как вентилятор.