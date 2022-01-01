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Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
5 180 ₽
Электрические тепловые пушки
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Арт. О00000015380
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
    Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000
      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000

      Тепловая пушка Зубр Мастер ЗТП-М1-5000

      5 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000015380

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		21
      Все характеристики
      5 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Тепловая пушка Зубр Зубр ЗТП-М1-5000 серии "Мастер" в круглом корпусе предназначена для быстрого нагрева воздуха в помещениях бытового, офисного, складского назначения. В качестве нагревательного элемента в приборе установлен гладкий ТЭН. Пушка имеет несколько режимов нагрева - 3 и 4,5 кВт, а также может использоваться без нагрева, как вентилятор.

        Преимущества

        • Безопасная тепловая пушка для направленного обогрева
        • Небольшие габариты и легкий вес
        • Высокоэффективный трубчатый ТЭН Зубр МАСТЕР КОМПАКТ ЗТП-М1-5000 из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, благодаря чему не перегорает и пожаробезопасен, не выжигает кислород в помещении
        • Изогнутая форма нагревательного элемента позволяет заполнить всю площадь корпуса, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения
        • Цилиндрическая форма корпуса для большей равномерности воздушного потока, благодаря чему повышается эффективность обогрева за счет лучшего обдува ТЭНов
        • Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе
        • Регулируемый угол наклона воздушного потока
        • Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса
        • Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
        • За счет универсальной опоры тепловая пушка легко перемещается и устанавливается
        • В жаркую погоду может служить как вентилятор
        • 2 режима работы: 3 и 4,5 кВт
        • Удобная для транспортировки ручка
        • Устойчивый корпус
        • Защитная решетка