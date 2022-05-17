Цепь для бензопилы STIHL 63PMC3 36360061640 (3/8",1,3 мм, 1640 звеньев)
Описание:Пильная цепь Picco Micro Comfort (PMC3) для высоторов и пил малой мощности. Специально для применения на лёгких бензопилах. Идеально для любого пользователя, который ценит мощность так же высоко, как и комфорт.
Особенности:
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, мягкий рез.
- Бугорчатое звено для снижения отдачи.
- Высокое качество реза.
- Комфортная работа.
- Тип напильника для заточки, мм - 4.0