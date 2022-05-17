Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь для бензопилы STIHL 63PMC3 36360061640 (3/8",1,3 мм, 1640 звеньев)
5.0
2
25 ₽
Запчасти для цепных пил
    Цепь для бензопилы STIHL 63PMC3 36360061640 (3/8",1,3 мм, 1640 звеньев)
    Арт. X18813223
    5.0
    2
    Цепь для бензопилы STIHL 63PMC3 36360061640 (3/8",1,3 мм, 1640 звеньев)

      Цепь для бензопилы STIHL 63PMC3 36360061640 (3/8",1,3 мм, 1640 звеньев)

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Пильная цепь Picco Micro Comfort (PMC3) для высоторов и пил малой мощности. Специально для применения на лёгких бензопилах. Идеально для любого пользователя, который ценит мощность так же высоко, как и комфорт.

        Особенности:

        • Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации, мягкий рез.
        • Бугорчатое звено для снижения отдачи.
        • Высокое качество реза.
        • Комфортная работа.
        • Тип напильника для заточки, мм - 4.0