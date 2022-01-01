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Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В
234 ₽
Розетки
    Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В
    Арт. X27903136
    Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В

      Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В

      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903136

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		розетка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		32
      Все характеристики
      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Розетка наружной установки EKF 32A 2P+Е IP44 123 ps-123-32-220 изготовлена из высококачественного, жаростойкого и прочного пластика. Данное изделие можно применять для постоянного электроснабжения любого электрооборудования. Количество и тип полюсов - 2P+E. Положение ключа - 6ч. Стандарт - СЕЕ. Предназначена для наружной установки винтовым способом присоединения кабеля.

        Преимущества

        • Надежность
        • Безопасность