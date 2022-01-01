Розетка наружной установки EKF 123 32A 2P+Е 220В

Преимущества

Надежность

Безопасность

Розетка наружной установки EKF 32A 2P+Е IP44 123 ps-123-32-220 изготовлена из высококачественного, жаростойкого и прочного пластика. Данное изделие можно применять для постоянного электроснабжения любого электрооборудования. Количество и тип полюсов - 2P+E. Положение ключа - 6ч. Стандарт - СЕЕ. Предназначена для наружной установки винтовым способом присоединения кабеля.