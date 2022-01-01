Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.
Арт. X1691396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821 отличается долговечностью и высокой производительностью. Имеет комбинированный ниппель, который обрезается в соответствии с выбранным разъемом для подсоединения шланга. Электродвигатель защищен от перегрева. Поплавковый выключатель служит для автоматического выключения насоса. Данный аппарат используется для откачивания грязной воды.
Преимущества
- Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса
- Защита от перегрева
- Удобная компактная конструкция
- Стальной вал двигателя со специальной обработкой
- Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
- Защита от сухого хода
- Универсальный ниппель для шлангов различных размеров
- Ручка для переноса