Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.

Преимущества

Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса

Защита от перегрева

Удобная компактная конструкция

Стальной вал двигателя со специальной обработкой

Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком

Защита от сухого хода

Универсальный ниппель для шлангов различных размеров

Ручка для переноса

Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821 отличается долговечностью и высокой производительностью. Имеет комбинированный ниппель, который обрезается в соответствии с выбранным разъемом для подсоединения шланга. Электродвигатель защищен от перегрева. Поплавковый выключатель служит для автоматического выключения насоса. Данный аппарат используется для откачивания грязной воды.