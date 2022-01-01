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Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.
4 990 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.
    Арт. X1691396
    Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.

      Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821, 350 Вт.

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691396

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насос погружной AL-KO Drain 7000 Classic 112821 отличается долговечностью и высокой производительностью. Имеет комбинированный ниппель, который обрезается в соответствии с выбранным разъемом для подсоединения шланга. Электродвигатель защищен от перегрева. Поплавковый выключатель служит для автоматического выключения насоса. Данный аппарат используется для откачивания грязной воды.

        Преимущества

        • Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса
        • Защита от перегрева
        • Удобная компактная конструкция
        • Стальной вал двигателя со специальной обработкой
        • Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
        • Защита от сухого хода
        • Универсальный ниппель для шлангов различных размеров
        • Ручка для переноса