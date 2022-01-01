Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л

Масло для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое, моторное 0.1 литр AL-KO 112897 используется с бензопилами и мотокосами. Образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Срок службы двигателя значительно увеличивается. Масло необходимо смешать с бензином.