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Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л
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Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л
    Арт. О00000016764
    Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л

      Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016764

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		полусинтетическое
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое, моторное 0.1 литр AL-KO 112897 используется с бензопилами и мотокосами. Образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Срок службы двигателя значительно увеличивается. Масло необходимо смешать с бензином. 