Масло моторное полусинт. для 2-такт. двигателей Al-Ko 112897, 1 л
Арт. О00000016764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|полусинтетическое
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Тип
|двухтактное
- Масло для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое, моторное 0.1 литр AL-KO 112897 используется с бензопилами и мотокосами. Образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Срок службы двигателя значительно увеличивается. Масло необходимо смешать с бензином.