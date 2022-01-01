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Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
16 620 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
Арт. О00000002392
Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
  • Персональная скидка
Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212

Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212

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16 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000002392

Характеристики

Производитель
Atlantic
Страна производства
Грузия
Родина бренда
Франция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический водонагреватель ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212 оснащен сухим стеатитовым ТЭНом мощностью 1500 Вт. Внутренний резервуар выполнен из стали и покрыт изнутри стеклокерамическим составом с содержание циркония. Нагрев воды до 63 градусов осуществляется за 100 минут. Встроенный сверхточный капиллярный термостат способствует экономичному расходу электроэнергии.

    Преимущества

    • Идеален для жесткой воды
    • Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
    • Внешний регулятор температуры позволяет легко задать температуру нагрева воды
    • Вертикальный монтаж электрического водонагревателя ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212
    • Накопительный электрический водонагреватель предназначен для работы с  максимальной нагрузкой и отлично адаптирован для жесткой воды
    • В конструкции водонагревателя используется уникальный сухой стеатитовый ТЭН (Stéatite technology)
    • Сухой стеатитовый ТЭН  не контактирует с водой, защищен стальной эмалированной колбой, за счет чего бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи
    • Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений предусмотрен магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации
    • Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание
    • В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года
    • Объем 50 л нагревается до 63°C всего за 100 минут, при этом затраты электроэнергии на 1 цикл нагрева воды составят около 2,5 кВт•ч
    • Плотный слой пенополиуретановой изоляции позволяет свести тепловые потери всего к  5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение длительного времени
    • Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит экономить до 15% электроэнергии
    • Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в интерьер
    • Абсолютно бесшумная работа и внешняя регулировка температуры делают  эксплуатацию водонагревателя комфортной
    • Бак объемом 50 литров подойдет для семьи из 2-х человек
    • Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
    • Индикатор нагрева
    • Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
    • Термостат c защитой от перегрева