Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212

Преимущества

Идеален для жесткой воды

Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства

Внешний регулятор температуры позволяет легко задать температуру нагрева воды

Вертикальный монтаж электрического водонагревателя ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212

Накопительный электрический водонагреватель предназначен для работы с максимальной нагрузкой и отлично адаптирован для жесткой воды

В конструкции водонагревателя используется уникальный сухой стеатитовый ТЭН (Stéatite technology)

Сухой стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, защищен стальной эмалированной колбой, за счет чего бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи

Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений предусмотрен магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации

Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание

В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года

Объем 50 л нагревается до 63°C всего за 100 минут, при этом затраты электроэнергии на 1 цикл нагрева воды составят около 2,5 кВт•ч

Плотный слой пенополиуретановой изоляции позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение длительного времени

Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит экономить до 15% электроэнергии

Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в интерьер

Абсолютно бесшумная работа и внешняя регулировка температуры делают эксплуатацию водонагревателя комфортной

Бак объемом 50 литров подойдет для семьи из 2-х человек

Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

Индикатор нагрева

Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

Термостат c защитой от перегрева

Электрический водонагреватель ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212 оснащен сухим стеатитовым ТЭНом мощностью 1500 Вт. Внутренний резервуар выполнен из стали и покрыт изнутри стеклокерамическим составом с содержание циркония. Нагрев воды до 63 градусов осуществляется за 100 минут. Встроенный сверхточный капиллярный термостат способствует экономичному расходу электроэнергии.