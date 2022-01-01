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Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
Арт. О00000002392
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Электрический водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50 841212
Арт. О00000002392
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Грузия
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Родина бренда
|Франция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Электрический водонагреватель ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212 оснащен сухим стеатитовым ТЭНом мощностью 1500 Вт. Внутренний резервуар выполнен из стали и покрыт изнутри стеклокерамическим составом с содержание циркония. Нагрев воды до 63 градусов осуществляется за 100 минут. Встроенный сверхточный капиллярный термостат способствует экономичному расходу электроэнергии.
Преимущества
- Идеален для жесткой воды
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
- Внешний регулятор температуры позволяет легко задать температуру нагрева воды
- Вертикальный монтаж электрического водонагревателя ATLANTIC STEATITE ELITE 50 841212
- Накопительный электрический водонагреватель предназначен для работы с максимальной нагрузкой и отлично адаптирован для жесткой воды
- В конструкции водонагревателя используется уникальный сухой стеатитовый ТЭН (Stéatite technology)
- Сухой стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, защищен стальной эмалированной колбой, за счет чего бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи
- Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений предусмотрен магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации
- Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание
- В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года
- Объем 50 л нагревается до 63°C всего за 100 минут, при этом затраты электроэнергии на 1 цикл нагрева воды составят около 2,5 кВт•ч
- Плотный слой пенополиуретановой изоляции позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение длительного времени
- Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит экономить до 15% электроэнергии
- Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в интерьер
- Абсолютно бесшумная работа и внешняя регулировка температуры делают эксплуатацию водонагревателя комфортной
- Бак объемом 50 литров подойдет для семьи из 2-х человек
- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
- Индикатор нагрева
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Термостат c защитой от перегрева