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АВР для бензогенератора Huter DY5000LX/DY6500LX
5.0
1
Найти аналог
Комплектующие для генераторов
    АВР для бензогенератора Huter DY5000LX/DY6500LX
    Арт. О00000013404
    5.0
    1
    АВР для бензогенератора Huter DY5000LX/DY6500LX

      АВР для бензогенератора Huter DY5000LX/DY6500LX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013404
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Три фазы
      		Нет
      Контейнерный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Автоматический ввод резерва (АВР) Huter применяется совместно с бензогенераторами DY5000LX/DY6500LX. Предназначен для подключения бензогенератора к системе электроснабжения.

        Преимущества

        • При отключении электропитания или при отклонении характеристик тока электросети от номинальных (АВР) автоматически запускает генератор и обеспечивает потребителей электричеством.