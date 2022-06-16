АВР для бензогенератора Huter DY5000LX/DY6500LX
Арт. О00000013404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Три фазы
|Нет
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Контейнерный
|Нет
- Автоматический ввод резерва (АВР) Huter применяется совместно с бензогенераторами DY5000LX/DY6500LX. Предназначен для подключения бензогенератора к системе электроснабжения.
Преимущества
- При отключении электропитания или при отклонении характеристик тока электросети от номинальных (АВР) автоматически запускает генератор и обеспечивает потребителей электричеством.