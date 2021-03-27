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Бензопила Husqvarna 140
4.2
22
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 140
    Арт. X18809189
    4.2
    22
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
    Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140
      Бензопила Husqvarna 140

      Бензопила Husqvarna 140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809189
      4.2
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 140  - мощная и эффективная бензопила с хорошей производительностью. Отличный выбор для владельцев загородных домов. Надежную и безопасную работу создают внедренные в бензопиле технологии X-Torq®, LowVib и Air Injection™. Система легкого запуска (Smart Start®) обеспечивает быстрый пуск пилы и снижает сопротивление шнура стартера на 40%. Четкая разметка на корпусе пилы для более точной валки. Цепной тормоз двойного действия, защитный щиток для левой руки и ограничитель цепи надежно защищают пользователя от серьезных травм. Двигатель пилы адаптирован для работы с бензинами, производимыми в РФ.

        Преимущества

        • Двигатель с инновационной технологией X-Torq
        • Устанавливаемый сбоку на корпусе натяжитель цепи позволяет выполнить натяжение цепи просто и быстро 
        • Система очистки воздуха Air Injection
        • LowVib - антивибрационная система
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя
        • Цепной тормоз, активируемый силой инерции. Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции
        • Топливный насос и включатель с автовозвратом, что значительно упрощает и облегчает запуск двигателя