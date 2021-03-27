Преимущества

Двигатель с инновационной технологией X-Torq

Устанавливаемый сбоку на корпусе натяжитель цепи позволяет выполнить натяжение цепи просто и быстро



Система очистки воздуха Air Injection



LowVib - антивибрационная система



Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя

Цепной тормоз, активируемый силой инерции. Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции

Топливный насос и включатель с автовозвратом, что значительно упрощает и облегчает запуск двигателя



Бензопила Husqvarna 140 - мощная и эффективная бензопила с хорошей производительностью. Отличный выбор для владельцев загородных домов. Надежную и безопасную работу создают внедренные в бензопиле технологии X-Torq®, LowVib и Air Injection™. Система легкого запуска (Smart Start®) обеспечивает быстрый пуск пилы и снижает сопротивление шнура стартера на 40%. Четкая разметка на корпусе пилы для более точной валки. Цепной тормоз двойного действия, защитный щиток для левой руки и ограничитель цепи надежно защищают пользователя от серьезных травм. Двигатель пилы адаптирован для работы с бензинами, производимыми в РФ.