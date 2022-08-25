Бензопила Husqvarna 240
Арт. 77777X188183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 240 9673260-01 - инструмент для бытовых нужд: спиливания веток деревьев, заготовки дров, распиливания досок и прочих работ. Мощность двигателя составляет 2 лошадиные силы. Технология X-TORQ экономит топливо, сокращает количество выхлопов. Тормоз цепи обеспечивает моментальную остановку двигателя при отскоке инструмента. Антивибрационная система снижает нагрузку с кистей рук
Преимущества
- Боковое натяжение цепи
- Резиновая вставка на рукоятке
- Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа бензопилой Husqvarna 240 9673260-01
- Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива, снижение количества выхлопов
- Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя
- Праймер - быстрый запуск двигателя
- Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе
- Высокий крутящий момент
- Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")