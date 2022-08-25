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Бензопила Husqvarna 240
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 240
    Арт. 77777X188183
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
    Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240
      Бензопила Husqvarna 240

      Бензопила Husqvarna 240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 240 9673260-01 - инструмент для бытовых нужд: спиливания веток деревьев, заготовки дров, распиливания досок и прочих работ. Мощность двигателя составляет 2 лошадиные силы. Технология X-TORQ экономит топливо, сокращает количество выхлопов. Тормоз цепи обеспечивает моментальную остановку двигателя при отскоке инструмента. Антивибрационная система снижает нагрузку с кистей рук

        Преимущества

        • Боковое натяжение цепи
        • Резиновая вставка на рукоятке
        • Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа бензопилой Husqvarna 240 9673260-01
        • Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива, снижение количества выхлопов
        • Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя
        • Праймер - быстрый запуск двигателя
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе
        • Высокий крутящий момент
        • Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")