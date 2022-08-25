Преимущества

Боковое натяжение цепи

Резиновая вставка на рукоятке

Система гашения вибрации LowVib - комфортная работа бензопилой Husqvarna 240 9673260-01

Технология двигателя X-TORQ - экономия потребления топлива, снижение количества выхлопов

Система фильтрации воздуха Air Injection - снижение износа воздушного фильтра

Комбинированное управление дроссельной заслонкой/ остановкой двигателя

Праймер - быстрый запуск двигателя

Инерционный тормоз цепи - безопасность в работе

Высокий крутящий момент

Рекомендованная длина шины: 33-40 см (13"-16")

Бензопила Husqvarna 240 9673260-01 - инструмент для бытовых нужд: спиливания веток деревьев, заготовки дров, распиливания досок и прочих работ. Мощность двигателя составляет 2 лошадиные силы. Технология X-TORQ экономит топливо, сокращает количество выхлопов. Тормоз цепи обеспечивает моментальную остановку двигателя при отскоке инструмента. Антивибрационная система снижает нагрузку с кистей рук