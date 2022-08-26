Бензопила Sturm GC 99371B

Преимущества

Автоматическая подача масла цепи

Тормоз цепи

Эффективность в работе

Праймер

Бензопила Sturm GC99371B снабжена инерционным тормозом, который останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка. Специальная форма ручки с удобно расположенными органами управления обеспечивает простоту управления инструментом. Передняя рукоятка - для надежного хвата пилы. Праймер способствует легкому запуску холодного двигателя. Объем двигателя составляет 37.2 куб.см. Длина шины - 16 дюймов