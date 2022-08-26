Бензопила Sturm GC 99371B
Арт. X18809251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.1
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99371B снабжена инерционным тормозом, который останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка. Специальная форма ручки с удобно расположенными органами управления обеспечивает простоту управления инструментом. Передняя рукоятка - для надежного хвата пилы. Праймер способствует легкому запуску холодного двигателя. Объем двигателя составляет 37.2 куб.см. Длина шины - 16 дюймов
Преимущества
- Автоматическая подача масла цепи
- Тормоз цепи
- Эффективность в работе
- Праймер