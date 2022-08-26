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Бензопила Sturm GC 99371B
4.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 99371B
    Арт. X18809251
    4.0
    1
    Бензопила Sturm GC 99371B

      Бензопила Sturm GC 99371B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18809251
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99371B снабжена инерционным тормозом, который останавливает пильную цепь при сильной отдаче или при касании рукой защитного щитка. Специальная форма ручки с удобно расположенными органами управления обеспечивает простоту управления инструментом. Передняя рукоятка - для надежного хвата пилы. Праймер способствует легкому запуску холодного двигателя. Объем двигателя составляет 37.2 куб.см. Длина шины - 16 дюймов

        Преимущества

        • Автоматическая подача масла цепи
        • Тормоз цепи
        • Эффективность в работе
        • Праймер