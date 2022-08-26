Бензопила Sturm GC9937В
Арт. 77777X188174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Да
- Бензопила Sturm GC9937B предназначена для распиловки древесины в бытовых масштабах. Пила оснащена антивибрационной системой, которая делает работу более точной и комфортной. Для упрощения холодного запуска инструмент оборудован праймером. Надежность и длительный срок эксплуатации двигателя обеспечивается благодаря хромированному цилиндру двигателя (900НВ)
Преимущества
- Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 37.2 см3
- Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
- Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)
- Антивибрационная система
- Возможность работы при низких температурах до -30°С
- Праймер - упрощение холодного пуска
- Автоматическая смазка цепи
- Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск