Бензопила Sturm GC9937В

Преимущества

Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 37.2 см3

Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания

Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)

Антивибрационная система

Возможность работы при низких температурах до -30°С

Праймер - упрощение холодного пуска

Автоматическая смазка цепи

Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск

Бензопила Sturm GC9937B предназначена для распиловки древесины в бытовых масштабах. Пила оснащена антивибрационной системой, которая делает работу более точной и комфортной. Для упрощения холодного запуска инструмент оборудован праймером. Надежность и длительный срок эксплуатации двигателя обеспечивается благодаря хромированному цилиндру двигателя (900НВ)