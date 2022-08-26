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Бензопила Sturm GC9937В
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC9937В
    Арт. 77777X188174
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
    Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В
      Бензопила Sturm GC9937В

      Бензопила Sturm GC9937В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188174
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC9937B предназначена для распиловки древесины в бытовых масштабах. Пила оснащена антивибрационной системой, которая делает работу более точной и комфортной. Для упрощения холодного запуска инструмент оборудован праймером. Надежность и длительный срок эксплуатации двигателя обеспечивается благодаря хромированному цилиндру двигателя (900НВ)

        Преимущества

        • Надежный и долговечный двигатель рабочим объемом 37.2 см3
        • Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
        • Хромированный цилиндр двигателя (900НВ)
        • Антивибрационная система
        • Возможность работы при низких температурах до -30°С
        • Праймер - упрощение холодного пуска
        • Автоматическая смазка цепи
        • Специальная кнопка, предотвращающая случайный пуск